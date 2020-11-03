Times – у России, похоже, нет чёткой «партийной линии» относительно лучшего для неё кандидата на выборах в США

03.11.2020, 14:10, Новости дня

По мнению аналитиков, вполне вероятно, что у кремлёвских официальных лиц нет чёткой «партийной линии» относительно лучшего для РФ кандидата на нынешних президентских выборах в США, пишет The Times. Между тем, согласно опросам, большинство россиян с безразличием относятся к итогам предстоящего голосования в Америке.



Reuters

«Россияне теряют вкус к Трампу, но проявляют мало аппетита к Байдену», — пишет The Times. Как отмечает издание, непредсказуемый президент США не смог выполнить обещаний, данных Владимиру Путину.

Когда в 2016 году появились новости о шокирующей победе Дональда Трампа на президентских выборах, российский политик-ультранационалист Владимир Жириновский поднял бокал шампанского за нового американского лидера.

«Хочу поздравить всех наших граждан, которые тоже косвенно болели за победу Трампа, — заявил он в эфире одного из российских гостелеканалов. — Мы увидим другие международные отношения, и санкции будут все сняты».

Жириновский также назвал эту победу республиканца «началом новой эпохи».

И лидер ЛДПР был не единственным, кто радостно приветствовал успех Трампа, посчитав случившееся триумфом для России.

Прокремлёвские активисты отпраздновали его инаугурацию на вечеринке в центре Москвы, где была выставлена картина, на которой были изображены «лидеры нового мирового порядка» Дональд Трамп, Владимир Путин и французская националистка Марин Ле Пен.

Четыре года спустя настроения в РФ совсем иные. Даже если Трамп вновь сможет победить, вопреки опросам общественного мнения, никто, включая Жириновского, не будет праздновать его победу в Москве, говорится в статье. Согласно недавнему опросу, почти половина россиян в настоящий момент негативно относятся к нынешнему главе Белого дома.

Это большой сдвиг по сравнению с 2016 годом, когда такое же количество респондентов заявили, что, по их мнению, победа Трампа в интересах России.

Хотя Трамп на личном уровне проявлял к Путину заметное уважение, его администрация не смогла решить ряд важных для Кремля вопросов. В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп сказал, что он рассмотрит возможность отмены санкций против Москвы в связи с «аннексией Крыма»* в 2014 году. Он также намекал на то, что может признать российское главенство в этом регионе и даже вывести Соединённые Штаты из НАТО.

Вместо этого Вашингтон ввёл новые жёсткие санкции, одобрил продажу американского летального оружия Украине и попытался остановить строительство «Северного потока — 2» — трубопровода, нацеленного на увеличение поставок российского газа в Европу.

Путин, говоря о Трампе, сухо и сдержанно отметил, что «те намерения, о которых президент Трамп говорил раньше, в полной мере не реализованы».

Джо Байден — это, в свою очередь, давний критик Кремля, который в 2011 году заявил Путину: «Не думаю, что у вас есть душа».

Кандидат от демократов также пообещал в случае своего избрания наказать Россию за предполагаемое вмешательство в американские выборы, в том числе во время нынешней предвыборной гонки.

Российский лидер, хотя и раскритиковал Байдена за его «резкую антироссийскую риторику», однако он высказал немного странное предположение о существовании идеологической основы для сотрудничества с американскими демократами, поскольку последние разделяют те же «левые ценности», что и КПСС, членом которой когда-то был Путин.

По мнению аналитиков, вполне вероятно, что у кремлёвских официальных лиц нет чёткой «партийной линии» относительно лучшего кандидата для России.

«Даже в Кремле и администрации президента мнения могут отличаться, — заявил Сэм Грин, руководитель Института РФ в Королевском колледже Лондона. — Если рассматривать вопрос с точки зрения популярности Путина внутри его страны, то на фоне Трампа он смотрится очень хорошо. Трамп — это подарок, который продолжит радовать в том случае, если его переизберут».

Между тем за пределами Кремля большинство россиян относятся к президентской гонке с безразличием. По данным «Левада-Центра», почти 75% опрошенных заявили, что результаты выборов во вторник не имеют реального значения для Москвы. При этом каждый третий респондент даже не знал, что в США вскоре пройдут выборы.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).