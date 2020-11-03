SZ – свастика из патронов и другие выходки — немецкую полицию проверили на экстремизм
03.11.2020, 14:10, Новости дня
Скандал вокруг правоэкстремистских групповых чатов в земле Северная Рейн — Вестфалия набирает обороты, пишет Süddeutsche Zeitung. На прошлой неделе земельный министр внутренних дел Герберт Ройль выступил с докладом о ходе расследования по делу, в котором фигурируют 147 полицейских и 4 сотрудника ведомства по охране Конституции. В случае с 29 сотрудниками обвинения оказались настолько серьёзными, что они были временно отстранены от работы, отмечается в статье.
Reuters
Скандал в немецкой полиции начался с шокирующих сообщений в групповых чатах в полицейском участке города Мюльхайм-ан-дер-Руре, как подтвердил в четверг на прошлой неделе земельный министр внутренних дел Герберт Ройль. Он рассказал о целой серии «правоэкстремистских выходок» в рядах полиции в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, пояснив, что в этом деле обнаруживаются всё новые и новые сведения, пишет Süddeutsche Zeitung.
Например, один из обвиняемых по делу полицейских выложил свастику патронами своего табельного оружия и разослал эту фотографию коллегам. Ещё один служащий полиции поделился через WhatsApp снимками, изображающими ёлочные шары с нарисованными на них эсэсовскими рунами и надписью Sieg-Heil. А другой патрульный полицейский встал, широко расставив ноги, на крыши двух служебных автомашин и вытянул руку в гитлеровском приветствии, тоже запечатлев это на камеру, сообщает Süddeutsche Zeitung.
В настоящее время более ста служащих спецподразделения под названием «Янус» ведут расследование в отношении своих коллег в рядах немецкой полиции, поясняется в статье. Они уже просмотрели содержание около 40% конфискованных при обысках носителей информации общим объёмом в 25 терабайт. «Это соответствует 10,5 миллиона часов кинохроники или 14 миллионам книг», — рассказал Ройль.
Политик из партии ХДС также подчеркнул, что будет вести беспощадную борьбу с правыми экстремистами в полиции и сделает всё, «чтобы эти люди больше никогда не надели полицейскую форму». По его словам, подобные поступки угрожают основам «демократического правового государства» в ФРГ, пишет Süddeutsche Zeitung.
В целом по Северному Рейну — Вестфалии службы безопасности открыли расследование в отношении 147 полицейских и четырёх сотрудников ведомства по охране Конституции, замеченных в «правоэкстремистском поведении», говорится в статье. В их числе 31 сотрудник полицейского президиума Эссена, к которому относится и полицейский участок в Мюльхайме. Против 16 из этих 31 обвиняемого прокуратура сейчас ведёт следствие, помимо прочего, по обвинению в «разжигании межнациональной розни».
Однако дисциплинарной службе пришлось отменить вынесенное ранее решение об увольнении со службы в полиции в отношении девяти обвиняемых, констатирует Süddeutsche Zeitung. Это произошло после того, как выяснилось, что изображение Гитлера, которое обвиняемые пересылали друг другу по ссылке, оказалось в действительности сатирической пародией на фюрера.
Но 113 сотрудников полиции в земле Северный Рейн — Вестфалия всё ещё являются фигурантами дисциплинарного расследования. Причём в случае с 29 полицейскими обвинения оказались настолько серьёзными, что они были временно отстранены от работы, 15 сотрудникам было запрещено служить в полиции, а ещё шестерым сократили зарплату, сообщается в статье.
В частности, серьёзные санкции были примерены против шести из одиннадцати лиц, обучающихся на полицейских комиссаров: ещё до окончания обучения они были уволены из полиции. И эти шесть случаев наглядно показывают, что проведённая министром Ройлем в мае 2018 года реформа, предусматривающая обязательную проверку всех претендентов на службу в полиции силами ведомства по охране Конституции, в реальности не работает, подчёркивает Süddeutsche Zeitung.
Тем не менее сам Ройль во время доклада в прошлый четверг вновь сослался на эту меру как на доказательство своих «последовательных действий против правого экстремизма» в рядах правоохранителей, говорится в статье. Министр также отметил, что эти расследования позволили взглянуть совершенно по-другому и на один до сих пор замалчиваемый случай применения полицейского насилия. Выяснилось, что полицейский, обвиняемый в избиении уже закованного в наручники «немецкого гражданина черногорского происхождения», а также один из двух начальников группы, замявший этот служебный проступок, тоже являлись участниками скандальных «расистских и ксенофобских чатов», пишет Süddeutsche Zeitung.
Ещё один полицейский, как рассказал министр, поддерживал контакты с рокерами, хулиганами и так называемой группой самообороны под названием Steeler Jungs в Эссене, которая была официально причислена к «сообществам правоэкстремистского толка». По словам Ройля, данный служащий полиции не только «пил пиво после работы с неонацистами», но и вёл дружбу с членом одной из банд. Только в мобильном телефоне этого полицейского следователи обнаружили «150 единиц противоправной информации», с возмущением заявил политик.
А вышеупомянутый полицейский, который на досуге «выкладывал свастику» из патронов табельного оружия, оказался способным и на другие проступки. В ходе проверки в его мобильном телефоне нашли «шумное видео», где была запечатлена поездка на конном фургоне во время какого-то мальчишника при участии многих служащих полиции. При этом полицейские громко распевали первую строку бывшего немецкого гимна: «Германия превыше всего». По словам Ройля, такое поведение на видео, конечно, ещё не классифицируется как «преступление», однако для дальнейшего дисциплинарного разбирательства материалов обнаружено уже достаточно, заключает Süddeutsche Zeitung.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет