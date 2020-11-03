Задержан напавший с молотком на жительницу Москвы
03.11.2020, 14:08, Новости дня
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на местную жительницу, сообщило главное управление МВД.
Инцидент произошел на улице Судостроительной. Злоумышленник ударил женщину предметом, похожим на молоток, забрав у нее деньги, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Потерпевшая обращалась за медицинской помощью. По ее словам, деньги она сняла в банкомате и была ограблена по пути домой. Нападавшим оказался 23-летний приезжий, полицейские изъяли у него часть похищенного. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», он заключен под стражу.
В середине октября в Ногинске пьяные карлики напали с молотком на мужчину.
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