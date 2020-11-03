В Общественной палате обсудили систему выборов в РФ и за рубежом

03.11.2020, 14:08, Новости дня

В Москве в рамках форума Общественной палаты (ОП) «Сообщество» состоялось ток-шоу «Массовое общественное наблюдение: защитить каждый голос», в котором приняли участие члены ОП, представители ЦИК и эксперты ассоциации НОМ.

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев напомнил участникам о том, что в сентябре ОП представила президенту доклад по итогам наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. В рамках доклада ОП предложила расширить возможности наблюдателей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Считаем необходимым, чтобы общественные наблюдатели проводили свою работу на всех этапах избирательной кампании, начиная с ее назначения. Поднимаем вопросы, чтобы наблюдателям были обеспечены транспортные расходы, связь и другое. Также мы предлагаем перевести «Золотой стандарт», выработанный ОП для наблюдения за выборами, в цифровой формат. Так, Общественная палата РФ в режиме онлайн сможет контролировать чистоту голосования на каждом избирательном участке», – рассказал Григорьев.

По его словам, ОП внимательно следит и за тем, что происходит на выборах в других странах. На выборах в США нарушения были и в рамках прошлых кампаний, и сейчас.

«Все думаю, что США – эталон демократии. Действительность другая: избирательная система США – архаичная система, которая вызывает негативную оценку со стороны американских граждан. Ей не доверяют более 60% граждан страны. О какой демократичности можно говорить, когда может победить кандидат, который набрал меньшинство голосов избирателей?» – подчеркнул Григорьев.

Эксперт добавил, что в США действует административный ресурс Демократической партии. Никто не говорит о других участниках выборов. Условия для других политических партий – явно неравные. Уже сейчас мы можем наблюдать большое число нарушений на выборах президента США. Эти нарушения есть в сети.

Отметив, что американское общество оказалось на грани гражданской войны, эксперт подчеркнул: «Однозначных итогов на выборах ждать не стоит. Сейчас в Америке идет соревнование двух машин по фальсификации выборов: Демократической и Республиканской партий».

Член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова остановилась на анализе работы общественной наблюдательской системы в России.

«Институт общественного наблюдения в РФ сформирован в полной мере. Он возник как потребность общества. Законодатель это услышал и данная норма была внедрена. Теперь есть предпосылки для того, чтобы расширять законодательные границы. Правовой статус наблюдателя – вот, что заслуживает сегодня внимания. Наблюдателям необходимо дать право для наблюдения на протяжении всей избирательной кампании до момента её окончания», – отметила Булгакова.

По ее словам, в период пандемии, благодаря опыту 2018 года, систему удалось оперативно перестроить «на рельсы цифровизации и применить цифровые решения для набора, обучения и работы наблюдателей с целью обеспечения их безопасности на участках».

По словам Булгаковой, ассоциация НОМ – авторитетная интерактивная площадка, которая не имеет аналогов, благодаря объединению ведущих политических акторов в этом поле. Другой такой информационной платформы, которая бы предоставляла возможности всем участникам избирательного процесса вникать в тему выборов и оперативно знакомиться с ситуацией по каждому из регионов, не существует. «Карта сообщений» на портале Ассоциации НОМ служит зеркалом общественно-политических событий в России, где можно зайти и ознакомиться с ситуацией на выборах в любом регионе. Обычные люди и эксперты имеют возможность принимать участие в верификации поступающих сообщений.

«Есть ряд политических факторов, которые учат своих наблюдателей публиковать в сети провокации, якобы происходящие на участках. В этом смысле необходима очень качественная подготовка наблюдателей по юридическим вопросам. На практике работы наших наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции и на последнем ЕГД-2020 мы удостоверились: то, что у некоторых акторов называлось и тиражировалось в СМИ как «нарушение», в абсолютном большинстве случаев объяснялось с точки зрения законодательства. Совместно с системой общественных палат и ЦИК РФ нам удавалось очень быстро нивелировать информацию о нарушениях, давать им качественную экспертную оценку», – заключила Булгакова.

Член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин рассказал о вызовах, которые сегодня стоят перед Центральной избирательной комиссией.

«ЦИК РФ убежден, что видеонаблюдение – серьезный инструмент, который позволит минимизировать нарушения на выборах. Есть специфика в данном контексте по трехдневному голосованию, чтобы в ночное время видеонаблюдение фиксировало места, где расположены бюллетени», – отметил он.

Как добавил член ЦИК, следующий год будет знаковым, это будет год больших региональных выборов, поэтому практику по созданию общественных штабов в регионах необходимо будет внедрять повсеместно.

«Доверие к избирательной системе выше в тех странах, в которых выборами занимаются в межвыборный период. ЦИК РФ ведет эту работу постоянно. ЦИК РФ делает все, чтобы процедура голосования была понятной и удобной», – рассказал Лопатин.

По его словам, есть наблюдатели, которые имеют изначально негативную заданность: «Оппонировать им просто, так как весь процесс в РФ стремится к тому, чтобы быть прозрачным и понятным».

Как считает представитель ЦИК, важно понимать, что ни одни выборы без нарушений не проходят, но нужно разделять: есть жесткие нарушения, за которыми следует соответствующая ответственность, а есть организационные моменты, которые не могут повлиять на исход результатов голосования. Но и с ними нужно бороться.

В этой связи, подчеркнул Лопатин, «необходимо создавать технологические стандарты для регионов по тому, как сопровождать избирательные кампании, а системе общественных палат должны оказывать поддержку в этом вопросе».