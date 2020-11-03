РПЦ преобразуют в Федеральное агентство по делам православия

03.11.2020, 14:02, Разное

Русская православная церковь Московского патриархата будет преобразована в Федеральное агентство по делам православия (Росправославие). Новый государственный орган получит госфинансирования и особые полномочия.

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму правительством, на Росправославие предлагается возложить функции по патриотическому и духовному воспитанию молодежи и профилактике атеизма и иных форм аморального поведения. В самой РПЦ поддержали проект, уточнив, что давно действуют «фактически, как федеральное министерство».

«Мы живём в православной стране, надо смотреть на факты. И конечно, помимо отражения этого факта в Конституции, в других законах, хотелось бы, чтобы патриархат имел соответствующий статус», – говорит пресс-секретарь совета директоров Московского патриархата Владлен Ахметзянов (Порфирий). – «Мы как акционерное общество ещё в 1990-х зарегистрировались, но с тех пор процесс завис на мёртвой точке. Фактически, мы уже давно доросли до уровня федерального министерства – у нас доступ к госзакупкам, у нас финансирование из бюджета. Давно пора это закрепить».

Если закон будет рассмотрен и принят до конца года, РПЦ получит новый статус уже с 1 января 2021 года. Всего на ребрендинг организации планируется выделить до 800 млн рублей, процесс должен занять не более трех лет.