Мнение: Саакашвили призвал к протестам в Грузии

03.11.2020, 13:55, Разное

1. После подсчета больше половины голосов на выборах в Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" олигарха Иванишвили набирает более 50% голосов и заявляет претензию на создание монобольшинства в парламенте Грузии без всяких коалиций.

2. Саакашвили объявил о победе оппозиции и фальсификации выборов. После чего призвал к мобилизации оппозиции и митингам, с целью добиться назначения новых выборов. Примечательно, но не один из экзит-полов не дает победы партии Саакашвили, но кому какое дело. Сказано же, выборы сфальсифицированы.

3. Прокуратура Грузии в ответ на эти заявления напомнила, что будет и далее добиваться экстрадиции Саакашвили в Грузию для суда и посадки Саакашвили по многочисленным уголовным делам, которые на него заведены в стране.

4. Так что сегодня вечером сторонники Саакашвили попробуют начать майданить, так что посмотрим – смогут ли зайти на второй круг или обделаются как всегда.