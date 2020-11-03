 

Ученые рассказали о самом безопасном способе приготовления риса

03.11.2020, 13:53, Разное

Британские исследователи выяснили, какой способ приготовления риса является наиболее безопасным. При использовании данного метода из продукта можно удалить от 50% до 74% мышьяка, а вот уровень питательных микроэлементов останется прежним.
Для удаления мышьяка из риса в домашних условиях необходимо воспользоваться методом под названием пропаривание с абсорбцией (PBA, parboiling with absorption method). Он заключается в том, что рис в течение пяти минут пропаривается в кипяченой воде, которая позже сливается. Затем рис необходимо варить на медленном огне, пока он не впитает в себя воду.

По словам ученых, самое высокое содержание мышьяка наблюдается в коричневом рисе. Токсичное вещество накапливается в его оболочке. В целом рис по сравнению с другими злаками в 10 раз больше накапливает в себе данный водорастворимый канцероген.



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