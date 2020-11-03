Суд по MH17 направил запросы по докладам «Алмаз-Антея»

03.11.2020, 13:48, Новости дня

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины направил ряд запросов РФ по докладам «Алмаз-Антея», ожидает ответа, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Стинхейс сообщил, что «суд принимает к сведению отчеты следственного судьи о выводах продолжающегося расследования», передает РИА «Новости».

«Следственный судья инициировал ряд процессов по назначению экспертов, в частности, в отношении исследований изображений и звука. Что касается экспертов «Алмаз-Антея», следственный судья направил ряд запросов России. РФ в ответ запросила перевести отчеты. Это было сделано, и мы направили их российской стороны. Сейчас мы ожидаем ответа», – сообщил судья.

Во вторник в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о крушении рейса MH17.

До этого на суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.

Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком.

На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска.

Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.