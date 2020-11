Меркель: Борьба с исламистским террором – это наша общая борьба

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя теракт в Вене, призвала сообща бороться с исламским террором. Заявление Меркель 3 ноября в Twitter опубликовал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

“Мы, немцы, солидарны и поддерживаем наших австрийских друзей. Борьба с исламистским террором – это наша общая борьба”, – подчеркнула Меркель.

Канцлер также выразила соболезнования семьям погибших в Вене и пожелала скорейшего выздоровления всем раненым.

Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf – Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. pic.twitter.com/ijoiVEjSfG

— Steffen Seibert (@RegSprecher) November 3, 2020

Стрельба в Вене произошла вечером 2 ноября в центральном районе Зайтенштетенгассе. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов. Полиция пока подтвердила, что жертвами стали трое прохожих (мужчина и две женщины) и один из нападавших.

Глава МВД страны Карл Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения.

Сообщалось о задержании четверых подозреваемых.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее “ужасным терактом”. По его словам, республика переживает “тяжелые времена”.

Ответственность за нападение в Вене взяли на себя джихадисты.