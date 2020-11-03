Тодоренко назвала продукты, которые они с семьей едят всегда

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03.11.2020, 13:45, Новости дня

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram семейный снимок с мужем, российским певцом Владом Топаловым и их сыном Майклом.

“Сегодня были на кулинарном мастер-классе всей семьей! Эта отличная традиция надолго войдет в нашу жизнь, так как мы любим готовить, а еще больше любим есть. В нашем холодильнике всегда есть соус песто, кусок мяса, семга, базилик и на полке макарошки любых видов и вкусов (из чечевицы, из киноа, из пшеницы, из шпината)”, – рассказала телеведущая.

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Сегодня были на кулинарном мастер-классе всеи * семьеи * ! Это отличная традиция надолго вои * де * т в нашу жизнь, тк мы любим готовить, а еще * больше любим есть * ) в нашем холодильнике всегда есть соус песто, кусок мяса, семга, базилик * и на полке макарошки любых видов и вкусов (из чечевицы, из киноа, из пшеницы, из шпината) * . А что у вас в холодильнике ? P.S.: отличныи * подарок для мужа-папы на День Рождения @vladtopalovofficial * ) папа готовит, вся семья наедается досыта) *

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 2 Ноя 2020 в 1:44 PST

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу “Кралі в терміналі” на “Люкс FM”. Об этом сообщало издание “Детектор Медіа”.

Тодоренко и Топалов поженились в Соренто в 2019 году – спустя полгода после регистрации брака.

Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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