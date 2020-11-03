 

Есть пострадавшие: в центре Москвы столкнулись восемь машин

03.11.2020, 13:43, Разное

Утром 3 ноября возле дома №4 по Садовой-Черногрязской улице на северо-восточной части Садового кольца в центре Москвы столкнулись восемь легковых автомобилей, передает сайт “Подмосковье сегодня”. По предварительным данным, в результате ДТП по меньшей мере четыре человека пострадали. О том, насколько тяжелы полученные людьми травмы, пока не сообщается.



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