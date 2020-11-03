 

В Кургане женщина десят лет избивала дочь

03.11.2020, 13:43, Разное

Областная прокуратура установила, что жительница Кургана на протяжении более чем десяти лет систематически истязала свою несовершеннолетнюю дочь, передает сайт URA.Ru. В ведомстве добавили, что жизнь в таких условиях вызвала у девочки психическое расстройство. Ребенок трижды пытался покончить с собой. Только благодаря своевременному вмешательству медиков жизни и здоровью несчастной на данный момент ничего не угрожает. Мучительницу в родительских правах ограничили. Более того, сейчас ей предъявлены уголовные обвинения и грозит до 15 лет лишения свободы. Девочка живет у своей бабушки.



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