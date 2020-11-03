Мнение: Время злодеев?

03.11.2020, 13:40, Разное

Задержанный по горячим следам 49-летний Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве арбалетом бывшего владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, оказался отпетым злодеем.

В его московской квартире следственная группа обнаружила пенсионера, прикованного к кровати наручниками. Пенсионер заявил, что Маврили удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в Москве.

Выяснилось, что Мавриди был знаком с Татьяной Маруговой, бывшей женой убитого. Возможно, что именно она и навела Мавриди и его пока не задержанного подельника на Маругова….

Чем больше подробностей всплывает в этой истории злодейства, тем больше она становится похожа на сценарий трагическо-детективной истории, по которой хоть кино начинай снимать….

Что касается, пенсионера, прикованного к кровати в квартире Мавриди, думаю, что в квартироотжимательном злодействе у Мавриди были подельники и в правохранительных органах. Потому что отжатие квартир в Москве – это не гоп-стоп, это куда более интелектуальный преступный промысел, одному Маврили явно не посильный…. .