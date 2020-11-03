Мнение: Беспросветное будущее американцев

03.11.2020, 13:30, Разное

Грустная история из Японии. Мужчина вырос в бедности, пошёл работать сразу после школы и стал в итоге дальнобойщиком. Найти себе жену он так и не смог: возможно, из-за постоянных перемещений, на которые обрекала его профессия.

Когда дальнобойщику было 60 лет, выяснилось, что его перепутали в роддоме с другим маленьким японцем. Его собрат по несчастью оказался в богатой семье, получил отличное образование и встал во главе агентства по недвижимости:

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/switched-birth-it-took-60-years-discover-mistake-8973235.html

Как можно избежать таких трагедий?

Технари скажут сейчас — делать обязательный ДНК тест при выписке из роддома, благо стоят они совсем недорого. Финансисты предложат другое решение — сделать людей равными, разрушив механизм наследования и накопления, заставив всех жить в долг. Знаменитая программная статья из «Форбс», на которую часто ссылаются, видит 2030 год так: «я ничем не владею, у меня нет секретов от общества, и жизнь никогда не была лучше». Процитирую пару фрагментов, из которых так и сочатся идеи Николая Чернышевского:

https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/

Добро пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать в мой город — или лучше сказать: «наш город». У меня ничего нет. У меня нет машины. У меня нет собственного дома. У меня нет ни бытовой техники, ни одежды.

Вам это может показаться странным, но мы считаем всё правильным и нормальным. Все, что вы называли товаром, теперь стало услугой. У нас есть доступ к транспорту, жилью, пище и всем вещам, которые нам нужны в нашей повседневной жизни. Одна за другой все эти вещи становились бесплатными, так что в конечном итоге для нас не имело смысла владеть многим…

В нашем городе мы не платим никакой арендной платы, потому что кто-то другой использует наше свободное пространство, когда мы в нём не нуждаемся. Моя гостиная используется для деловых встреч, когда меня там нет.

Действительно, если все живут в кредит, если ни у кого нет собственности, общество неизбежно впадает в светлый социализм из добрых сказок околонаучных фантастов. Богачи из современной социалистической элиты даже лишают наследства своих детей, чтобы на тех не давила тяжесть заработанных отцами миллиардов. Так, к примеру, уже поступили Билл Гейтс, Майкл Блумберг, Элтон Джон и Марк Цукерберг:

https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a8961ae887500ad4c7921/top–15-bogatyh-liudei-kotorye-lishili-svoih-detei-nasledstva-5c37026741a41d00aa91d226

На пути к светлому будущему есть только одна маленькая проблема. Пока что ещё не всё общество разделяет социалистические идеи. Многие вздыхают по тёмному прошлому, когда печатные станки работали на низких оборотах, а цены на недвижимость не были раздуты дешёвыми долларами до нынешних заоблачных величин. Вот характерная картинка, которую часто и с большой грустью обсуждают на англоязычных форумах (я перевёл её на русский язык):

В последние 20 лет стандартный путь получения белых привилегий, — учись, трудись и копи, — перестал нормально работать в США.

В первую очередь, конечно же, проблема в сменившейся идеологии. Тот, кто готов жить в стиле своего прадеда, — много работать и расчётливо тратить, — по-прежнему быстро обзаводится собственным домом даже в Северной Америке. Если раньше экономность и трудолюбие были нормой, то теперь американцы живут в кредит и с ненавистью смотрят на адептов Т.П.Р.У. — на тех, кто отказывается спускать свои деньги на статусное потребление:

https://olegmakarenko.ru/1597927.html

https://olegmakarenko.ru/tag/Т.П.Р.У.

Тем не менее расточительность — только часть проблемы американцев. Вторая часть проблемы — дешёвые деньги, распирающие рынки акций и недвижимости. Дома стоят неприлично дорого, так как у крупных инвесторов слишком много свободных денег, и они вкладывают их во все активы, до которых только можно дотянуться.

Нечто подобное, кстати, начинается сейчас и в России. Наши популисты пролоббировали масштабное вливание денег в экономику: льготную ипотеку и прочие меры «поддержки». Результаты мы уже видим на табло: рубль ослаб до значений, которых мы не видели несколько лет, а бюджетные квартиры начали стремительно дорожать.

Инфляцию не зря называют налогом на бедных. Если владельцы заводов, газет и пароходов могут успешно существовать в условиях инфляции, то обычный Джон Доу из офиса обречён в этих условиях на сизифов труд: его накопления быстро обесцениваются. Экономика настойчиво толкает граждан в спину — не думайте о будущем, не владейте, берите кредиты прямо сейчас. Вот характерная история нашего времени — наш соотечественник взял в Германии небольшой кредит по ставке… минус 5 процентов годовых:

https://www.facebook.com/sergey.vasilyev/posts/10214713823438108

Как вы наверное слышали, у нас тут от безысходности банки раздают деньги под отрицательные кредитные ставки. В мае 2020 мы просто посмеялись над -0.40%, ибо мелочь (ссылка в комментах). В октябре мне стало скучно, и ради -5% я решил дойти до конца.

Подался вчера в 10:30. Закончил заполнение заявок, подтверждение себя и подписание договора по видеосвязи в 11:00. Не 5 минут, как обещали, но 30 минут тоже норм. Решение о кредите выдали сразу на месте, я не вставал с домашнего кресла.

Про такие кредиты ходит много слухов и басен: якобы обещают -5%, а по факту дают +2-3% “как у всех”, и -5% — просто маркетинг. Так вот:

1. Да, -5%.

2. Да, деньги пришли — все €1000.

3. Да, по договору из €1000 я верну €973.32 за 12 мес.

Мир ПОПС, — политики отрицательных процентных ставок, — выглядит причудливым, но привлекательным. Очень приятно платить по кредиту отрицательные проценты, наблюдая, как твой долг постепенно уменьшается сам собой. Конечно, такие кредиты надёжно разгоняют цены на недвижимость и прочие товары, однако для каждого конкретного клиента банка они, несомненно, выгодны.

Проблема для государства заключается только в том, что многие захотят обмануть систему: взять большой кредит, перевести деньги в наличные, а потом вернуть банку меньше денег. По такому принципу «развивалось» наше сельское хозяйство при Ельцине: «фермеры» брали рублёвый кредит, покупали на все деньги доллары, а через год меняли доллары на подешевевшие рубли, чтобы вернуть кредит. Излишне пояснять, что участники таких схем даже не пытались ничего сажать и сеять, так как это только добавило бы им хлопот и рисков.

Западные центробанки, разумеется, в такую ловушку попасть не хотят. Политики пытаются ввести что-то типа денег Гезелля: превратить деньги в купоны с ограниченным сроком годности, которые будут регулярно дешеветь. Напомню, идея немецкого экономиста заключалась в том, чтобы деньги горели в карманах, стимулируя тем самым граждан быстрее их тратить. Если все будут тратить деньги, — думал Сильвио Гезелль, — все будут хорошо зарабатывать, и экономика будет быстро расти:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободные_деньги

Лично я считаю построения герра Гезелля неверными, однако к теме сегодняшнего поста это не относится. Важно, что идея дешевеющих денег плотно овладела в наши дни теми, кто эти деньги выпускает. Например, Стивен Бэннон, бывший советник Дональда Трампа, предлагал до своего ареста загнать ставки в глубокий минус и напечатать триллион долларов, чтобы полностью обновить инфраструктуру США.

Чтобы никто не мог обогатиться на отрицательных процентных ставках, можно, например, раз в год обесценивать валюту на 10%. Допустим, у вас есть 100 долларов, выпущенные в 2021 году. Наступает новый 2022 год, и ваши 100 долларов превращаются… в 90 долларов. Прошлогоднюю купюру можно сдать в банк, чтобы там поменяли её на свежую, взяв 10 долларов за обмен. С безналичными деньгами аналогичную процедуру банки будут проводить автоматически, а когда распространятся цифровые валюты на основе блокчейна, государство сможет мягко обесценивать деньги граждан в режиме реального времени.

Перекладываться в акции, золото или недвижимость к этому моменту будет уже, вероятно, поздно. Когда деньги перестанут быть стабильной ценностью, в реальные активы побегут все, и цена на них вырастет до совершенно неприличных величин. Снимать квартиру средний американец по-прежнему сможет, ибо цена аренды ограничена сверху зарплатами арендаторов, а вот купить квартиру — уже, вероятно, нет, ибо в мире ПОПС стоимость недвижимости не ограничена сверху ничем.

Радует во всём этом меня одно. На этот раз Россия идёт в кильватере большого эксперимента: мы на 10-15 лет отстаём от государств, на всех парах плывущих сейчас в треугольник монетарного безумия. Есть шанс, что мы успеем увидеть крушение надежд западных экономистов, после чего у нас будет время свернуть обратно, в безопасные воды старого доброго капитализма.