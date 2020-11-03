 

Мнение: Безопасность в обмен на свободу

03.11.2020, 13:25, Разное

Новое нападение террористов в Европе. Теперь атакована Вена. Террористы напали сразу в шести локациях, расстреливая прохожих. Один нападавший убит, как минимум один в бегах. Нынешний теракт в отличие от предыдущих выглядит хорошо подготовленным, террористы, как видно на кадрах уличных камер, неплохо экипированы.

Схема повторяется. Европу загружают дополнительными к коронавирусу проблемами. Программа "Безопасность в обмен на свободу" усилилась помимо эпидемического, еще и террористическим фактором. Людям предлагается идти в концлагерь исключительно с благой целью – зашиты их безопасности. Внутри колючей проволоки будет тихо, спокойно и будут выдавать баланду три раза в день. За колючкой – вирусы, террористы и вообще ничего хорошего. Зачем вам эта ваша свобода, когда от нее одни проблемы.

Источник: Эль Мюрид



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