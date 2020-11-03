 

Задержанного за убийство главы «Мясной империи» заподозрили в вымогательстве квартир

03.11.2020, 13:08, Новости дня

Подозреваемый в убийстве бывшего директора завода и владельца «Мясной империи» Владимира Маругова в подмосковной Истре занимался вымогательством квартир у одиноких людей, сообщила представитель ГСУ Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.

Врадий сообщила, что «в ходе обыска по месту жительства подозреваемого в квартире в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним». Пенсионер сообщил, что «подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве», передает ТАСС.

Мужчина, присматривавший за пенсионером, доставлен в следственный отдел, в данный момент устанавливается его роль и причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям.

«У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области. Данная информация в настоящее время проверяется», – добавила представитель ГСУ СК.

Пенсионера госпитализировали, есть вероятность, что он находится под действием неких препаратов, «эта информация будет проверена врачами».

Напомним, в ночь на 2 ноября Маругова застрелили из арбалета в собственном доме в подмосковной Истре.

По данным СК, несколько преступников в масках проникли на территорию дома, ворвались в баню, связали хозяина и его жену, после чего стали требовать денег.

Женщине удалось освободиться и убежать. К моменту приезда сотрудников полиции ее муж уже был мертв. Нападавшие скрылись на машине. 

СМИ сообщали, что главным подозреваемым по делу об убийстве Маругова является его бывший сотрудник.



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