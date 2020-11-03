 

Компания Greenliant начинает пробные поставки твердотельных накопителей с уникальными качествами

03.11.2020, 13:05, Новости дня

Представители компании Greenliant сообщили о начале поставок твердотельных накопителей ArmourDrive. Устройства обладают уникальными качествами, утверждает разработчик. Поставки же в данный момент носят пробный характер: до полноценного выхода на рынок еще далеко.

Главной особенностью устройств ArmourDrive является устойчивость к резким перепадам температуры. Накопители прекрасно работают как в жару, так и в морозы. Производитель отмечает компактные размеры – 22 на 80 мм.

Также эксперты обращают внимание на весьма скромную стоимость накопителя, удешевить который удалось за счет использования в буфере чипов памяти DRAM. Предлагается три основные версии, отличающиеся между собой по объему памяти: 128, 256 и 512 Гб. Кроме того, обещают модификации на один и два Тбайт.



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