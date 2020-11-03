 

На Чемпионате мира по хоккею-2021 под разными флагами примут участие команды Белоруссии и Беларуси

03.11.2020, 13:02, Разное

На Чемпионате мира по хоккею-2021, который будет проходить в Минске и Риге, Республика Беларусь будет представлена сразу двумя командами. Причиной нетривиального решения стало заявление хоккеистов минского «Динамо», отказавшихся выходить на лёд под официальным бело-зеленым флагом после событий августа 2020 года.

Игроки клуба, считающегося фаворитом Лукашенко, поддержали 16-летнего Тимура Мицкевича, который был избит силовиками и находился в медикаментозной коме. Хоккеисты «Динамо» Максим Сушко, Дмитрий Знахаренко, Вячеслав Грецкий, Артём Демков, Александр Павлович и Егор Шарангович обратились с официальным письмом, подписанным также представителями других видов спорта и общественными деятелями страны, в огркомитет соревнования.

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея на льду Хорст Лихтнер положительно отнёсся к инициативе спортсменов, заявив, что это позволит избежать возможных конфликтов на поле и трибунах.

«Когда мы имеем дело действительно с фактически двумя странами, со своими президентами — Александром Лукашенко и Светланой Тихановской, такое решение не выглядит нелогичным. И такие прецеденты уже есть, ведь Великобритания выставляет на международные соревнования по футболу четыре команды: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Мы просто распространим позитивную практику и на хоккей», — заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Напомним, что до сих пор под вопросом место проведения соревнований — в оргкомитет приходят многочисленные петиции с требованием перенести матчи, играемые в Минске, в другую страну.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Королевские прихоти: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не поделили прислугу

08.07 / Мнение: Зеленский будет продолжать насильственную украинизацию

09.10 / Мнение: О пяти причинах любить и гордиться Россией

30.07 / Сын прокомментировал задолженность Боярского за услуги ЖКХ: Мелочи жизни

25.08 / Мнение: Найдутся и те, кто придет за тобой…

11.07 / Экс-премьер-министр Украины: У правительства нет плана преодоления сложностей

02.07 / Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №3

02.09 / Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет

19.10 / Пять болезней с экзотическими названиями

24.08 / Мнение: О первом шаге к возврату Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска