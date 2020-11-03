На Чемпионате мира по хоккею-2021 под разными флагами примут участие команды Белоруссии и Беларуси

03.11.2020, 13:02, Разное

На Чемпионате мира по хоккею-2021, который будет проходить в Минске и Риге, Республика Беларусь будет представлена сразу двумя командами. Причиной нетривиального решения стало заявление хоккеистов минского «Динамо», отказавшихся выходить на лёд под официальным бело-зеленым флагом после событий августа 2020 года.

Игроки клуба, считающегося фаворитом Лукашенко, поддержали 16-летнего Тимура Мицкевича, который был избит силовиками и находился в медикаментозной коме. Хоккеисты «Динамо» Максим Сушко, Дмитрий Знахаренко, Вячеслав Грецкий, Артём Демков, Александр Павлович и Егор Шарангович обратились с официальным письмом, подписанным также представителями других видов спорта и общественными деятелями страны, в огркомитет соревнования.

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея на льду Хорст Лихтнер положительно отнёсся к инициативе спортсменов, заявив, что это позволит избежать возможных конфликтов на поле и трибунах.

«Когда мы имеем дело действительно с фактически двумя странами, со своими президентами — Александром Лукашенко и Светланой Тихановской, такое решение не выглядит нелогичным. И такие прецеденты уже есть, ведь Великобритания выставляет на международные соревнования по футболу четыре команды: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Мы просто распространим позитивную практику и на хоккей», — заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Напомним, что до сих пор под вопросом место проведения соревнований — в оргкомитет приходят многочисленные петиции с требованием перенести матчи, играемые в Минске, в другую страну.