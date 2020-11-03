В России упростили систему маркировки лекарств

03.11.2020, 13:00, Разное



1

минута

Согласно постановлению, аптеки и медицинские учреждения смогут выводить препараты из оборота через кассы сразу после уведомления о поступивших лекарствах, не дожидаясь подтверждения о регистрации в системе. Упрощенный режим маркировки будет действовать «до полной готовности всех участников отрасли», отмечается в документе.

Также постановлением введен облегченный механизм «обратной приемки лекарств» при ввозе в страну и обороте внутри РФ до 1 июля 2021 года. А до 1 февраля 2021 года упрощаются все операции по движению маркированного товара внутри страны и при импорте. Обязанность по подаче сведений в систему сохраняется, но аптеки смогут выполнять дальнейшие операции с лекарством в том случае, если не получат ответа об обработке данных в системе в течение 15 минут.

Еще одним важным нововведением стала бесплатная маркировка лекарств. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), назначенный оператором СМДЛП, не будет взымать плату за выдачу и прослеживание кодов на лекарства. Эта мера поддержит производителей, дистрибьюторов и аптеки в сложной эпидемиологической обстановке.

Эксперимент по обязательной маркировке лекарств начался в 2017 году, 1 октября 2019 года процедура стала обязательной для части лекарств, а с 1 июля 2020 года — для всех остальных. Длительная подготовка работы системы не избавила от проблем: осенью аптеки и дистрибьюторы начали жаловаться на сбои в СМДЛП и говорить о том, что маркировка может привести к дефициту лекарственных средств.

Один из самых крупных сбоев в системе произошел 30 сентября, из-за чего были утеряны загруженные данные о препаратах, после чего поставка маркированных лекарств была задержана. Для конечного потребителя это обернулось невозможностью купить необходимые лекарства, в том числе рекомендованные Минздравом для лечения коронавируса — антибиотиков и антикоагулянтов. Поставщики заявляли о возможном дефиците дексаметазона, необходимого для предотвращения цитокинового шторма.

В конце октября депутаты Госдумы предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести мораторий на мониторинг движения лекарственных препаратов до стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. С аналогичным предложением обратились к премьер-министру Михаила Мишустина руководители девяти отраслевых объединений и Всероссийского союза общественных объединений пациентов. Глава правительства пообещал выпустить специальное постановление и упростить систему маркировки лекарств.