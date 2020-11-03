Анна Кошмал показала поклонникам снимок в образе девушки-гота

03.11.2020, 12:53, Разное

В своем микроблоге Instagram актриса Анна Кошмал показала поклонникам архивный снимок, сделанный на съемочной площадке «Сватов-5» в 2011 году. На фотографии артистке 16 лет, и она запечатлена в образе девушки-гота.

Анна Кошмал призналась, что ее шокируют на этом фото черные волосы. На тот момент она всегда удивлялась, когда на съемочной площадке ее периодически в рацию называли актрисой. 16-летняя звезда еще не осознавала того, что она знаменитость, так как снимается в самом популярном сериале. В «Сватах-5» Анна Кошмал сыграла взбалмошную и неспокойную девушку-гота Женю Ковалеву.

Поклонники признались, что они очень соскучились по «Сватам» и с нетерпением ждут выхода седьмой части. Из-за пандемии ее вынуждены перенести на следующий год, но зрители не теряют надежду увидеть любимых героев на экранах.