«Говорит сам: медленно и несколько затянуто»: Азиза рассказала о самочувствии Бориса Моисеева

03.11.2020, 12:53, Разное

Певица Азиза рассказала, как чувствует себя Борис Моисеев, состояние которого в последнее время ухудшилось. Как оказалось, артист способен говорить сам, хотя и медленно и затянуто, при этом его ум все так же остр.

Состояние здоровья танцора и певца Бориса Моисеева в последнее время ухудшилось. В СМИ и интернете даже появлялась информация, якобы артист находится при смерти и покинут всеми. Сообщалось, будто бы окружение артиста сейчас избегает публичности и демонстрации его внешности из-за того, что он сильно сдал. Все подобные слухи являются неправдой, пояснила журналистам певица Азиза. Она хорошо знает Моисеева и давно дружит с ним.

Со слов Азизы, 66-летний исполнитель не нуждается в посторонней помощи, его мышление все такое же ясное и ему могут позавидовать многие другие, более молодые звезды. Не потерял Борис Моисеев и способности говорить, правда, из-за осложнений он говорит медленно, а его речь немного затянута. С ним по-прежнему интересно общаться, именитый артист делится опытом и рассказами о своей жизни, у него, как и раньше, много друзей. Инсульт певец перенес десять лет назад, после чего ему пришлось полностью поменять образ жизни.

Борис Моисеев стал философски смотреть на жизнь, более ясно осознав ее предназначение. Певец заверяет, что главное в судьбе каждого человека – не испоганить свою душу. Цель существования людей он видит в искоренении грехов и зла. Знаменитости достаточно средств на жизнь, тем более, что он не покупает ненужные вещи и не расходует деньги на пустяки и роскошь. Сам Моисеев, как пишет издание «Телепрограмма», называет себя не артистом, а обычным пенсионером, живущим, как и многие другие люди его возраста.