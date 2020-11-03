Королева Елизавета II и принц Филипп вместе проведут вторую волну самоизоляции

03.11.2020, 12:50, Разное

Ее Величество Великобритании, как известно, редко нарушает свои же традиции, но иногда случаются и исключения. Так, каждое лето Елизавета II уезжает на каникулы в Балморал – в свою шотландскую резиденцию, где проводит время с мужем, принцем Филиппом, и своими родными, которые по очереди приезжают в гости. Осенью же королева возвращается в Букингемский дворец к работе и живет там до рождественских каникул, которые обычно проводит в поместье Сандрингем, Норфолк. Однако в этом году пандемия COVID-19 внесла в этот маршрут свои коррективы: например, в преддверии второй волны самоизоляции, к которой готовится Великобритания, королева и принц Филипп вернулись в Виндзорский замок. Здесь они проведут не только изоляцию, но и отметят 73-ю годовщину со дня свадьбы.

Королева Елизавета и принц Филипп

Ее Величество в октябре вернется в Виндзорский замок и временами будет приезжать в Букингемский дворец для проведения аудиенций и встреч. Эти планы еще будут пересматриваться и, конечно, будут зависеть от соответствующих указаний и рекомендаций, – говорилось в ранее опубликованном заявлении, но не уточнялось, будет ли в этом “замешан” принц Филипп.

Принц Филипп и королева Елизавета

От своего плана королева Елизавета отклонилась и в этом октябре: она вернулась к своим королевским обязанностям, хотя ранее сообщалось, что Ее Величество проведет осень за пределами Букингемского дворца и отменила все официальные мероприятия со своим участием до конца года. 15 октября 94-летняя королева в сопровождении старшего внука и второго наследника в очереди на британский престол, 39-летнего принца Уильяма, посетила Лабораторию оборонной науки и техники Портон-Даун в окрестностях города Солсбери. Монархи приняли участие в официальном открытии нового центра энергетической аналитики.