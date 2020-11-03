 

Шойгу по итогам проверок заявил о высоком уровне боеспособности армии

03.11.2020, 12:48, Новости дня

Более 70% соединений и воинских частей российской армии получили оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных проверок, что говорит о высокой боеспособности Вооруженных сил, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, 31 октября в вооруженных силах завершился учебный год. «По результатам контрольных и инспекторских проверок более 70% органов военного управления, соединений и воинских частей получили оценку «хорошо» и «отлично». Это показывает, что боеспособность вооруженных сил поддерживается на высоком уровне», – передает ТАСС слова министра.

Глава ведомства сообщил, что за этот период было проведено более 18 тыс. основных мероприятий учебно-боевой деятельности, в том числе свыше 3,5 тыс. межвидовых и двусторонних учений.

«Началась подготовка к новому учебному году, в ходе которой нужно завершить процесс планирования, перевести вооружение и военную технику на режим зимней эксплуатации, подготовить учебно-материальную базу. Обращаю внимание, что указанные мероприятия должны быть завершены до 25 ноября», – подытожил Шойгу.

Он добавил также, что принятые Минобороны меры по повышению безопасности полетов позволили свести к минимуму количество происшествий из-за отказа авиатехники в этом году.

«В завершение обсудим состояние безопасности полетов военной авиации в текущем году. Реализация комплексного плана по предупреждению аварийности позволила свести к минимуму количество происшествий из-за отказов авиатехники», – сказал Шойгу.

По его словам, сегодня идет активное переоснащение авиационных частей и соединений на новейшую авиационную технику, которая сложнее в эксплуатации. «Поэтому к профессиональному уровню летного и инженерно-технического состава сейчас предъявляются повышенные требования. Одновременно мы уделяем внимание усилению контроля за организацией летной работы», – отметил министр.

Шойгу добавил, что в ходе селекторного совещания будут рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению безопасности полетов военной авиации.

В сентябре истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Тверской области. Экипаж сумел благополучно катапультироваться, летчики приземлились и вышли на связь.

В октябре в Хабаровском крае Су-34 потерпел крушение в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета, летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Диетолог развеяла миф о вредном фастфуде

07.10 / Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты в 2021 году на 20%

26.10 / Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

30.10 / Нардеп Юрчишин подал в Офис генпрокурора заявление против судей КСУ

22.07 / Мэр Мариуполя Бойченко: Не хватает платформы, где бы мэры рассказывали про свой успех и делились опытом. Она может быть при Офисе президента

24.07 / Мясников назвал простой способ победить бессонницу

09.08 / Российские гребцы показали достойные результаты на Большой московской регате

30.09 / SCMP увидела призрак войны США с Китаем в нашивках американских лётчиков

08.07 / В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи

31.08 / У Volkswagen в Китае появился новый стильный кросс-универсал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска