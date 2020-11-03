Россиянин погиб при крушении лодки в Турции

03.11.2020, 12:48, Новости дня

По меньшей мере один человек погиб в результате крушения лодки с туристами у берегов курортного города Анталья на юге Турции. По данным Генконсульства России, погибший – россиянин.

Один житель РФ погиб при крушении лодки в Турции, сообщило Генконсульство.

Всего на борту находились 30 человек. Некоторым из них удалось доплыть до ближайшего небольшого острова, находившегося в 100 метрах от места ЧП, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство «Ихляс».

В районе крушения проводится спасательная операция.

Как информирует телеканал NTV, ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На кадрах, демонстрируемых телеканалом, видно, что около перевернувшегося катера находятся лодки спасателей, некоторые люди, вероятно, туристы, в спасательных жилетах стоят на берегу. Катер перевернулся на одной из водных стоянок, где туристы традиционно плавают в море во время тура.

Причина аварии пока неясна. Спасательная операция продолжается.