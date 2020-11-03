Мнениее: Какими будут последствия при победе Байдена или Трампа

03.11.2020, 12:47, Разное

До дня голосования на выборах президента США осталось менее суток. Вся Америка ждет развязки захватывающего сезона. Кто же победит в этих самых, наверное, грязных выборах за последнее время? Респектабельный маразматик Джозеф Байден или эксцентричный прагматик Дональд Трамп? В чем заключаются реальные ожидания участников этой политической драмы и когда на самом деле наступит ее развязка?

Ждут республиканцы. Переизбрание Трампа на второй срок докажет, что он не является президентом-неудачником (каковыми считают всех не переизбравшихся президентов США) или какой-то досадной ошибкой, случившейся в далеком 2016 году.

Кроме того, в этом избирательном цикле республиканцы практически наверняка не смогут получить большинство в Палате представителей. И, скорее всего, либо потеряют значительную часть своего преимущества в Сенате (а сейчас оно составляет восемь мандатов), либо вообще отдадут Сенат. Поэтому свой человек в Белом доме – лучший шанс избежать демократического хет-трика в ноябре.

Казалось бы, шанс небольшой. Преимущество Байдена над Трампом в общем голосовании составляет порядка 7%. То, что за кандидата от демократов проголосует большинство американцев, уже никем не подвергается сомнению.

Но это не имеет особого значения – в США побеждает тот, кто возьмет большую часть выборщиков. По законам США все выборщики от штата, где один кандидат обошел другого, уходят победителю – так что, например, миллионы либеральных голосов в республиканском Техасе или консервативных в демократической Калифорнии попросту сгорают.

И поэтому ситуация для Трампа выглядит куда более обнадеживающе. Эксперты рисуют так называемые электоральные карты, просчитывая математические варианты победы кандидатов. Они сходятся в том, что Трампу для победы нужно брать Флориду или весь «ржавый пояс» – группу штатов Среднего Запада – плюс, крайне желательно, Пенсильванию. Байдену для победы достаточно сохранить те штаты, где у него большинство – даже если он потеряет заветную Флориду.

Судьба социологии на кону

И поэтому ждут социологи. Ведь их соцопросы дают Байдену почти полуторакратный перевес над Трампом по выборщикам (335 против 203), однако в ряде штатов перевес демократа над республиканцем минимальный. Например, в Мичигане (16 выборщиков) – 5%, Пенсильвании (20 выборщиков) – 4%, Флориде (29 выборщиков) – 1%, Аризоне (11 выборщиков) – 1%, а в Джорджии (16 выборщиков) вообще 0,4%.

Однако проблема в том, что итоговый разрыв между Трампом и Байденом в пользу первого может быть больше статистической погрешности – республиканец может показать итоговый результат на 5-6 процентных пунктов больше, чем ему дают опросы. Ведь социологи не учитывают фактор стесняшек. То есть людей, которые, боясь общественного осуждения, не признаются социологам в неполиткорректных вещах.

В том, что выступают против систематического покаяния перед афроамериканцами. В том, что категорически против внедрения ультралиберальных идей в американскую жизнь. В том, что поддерживают полицейских, стреляющих на поражение по насильникам, убийцам и наркоманам – и желают, чтобы стражи порядка начали отстреливать еще и погромщиков из Black Lives Matter, устраивающих хаос на улицах американских городов. И, наконец, в том, что будут голосовать за Трампа, который пусть хам и самодур, но выступает за все то, что этим американцам близко.

И если избиратели проголосуют за Трампа, то получится, что американская социология ошиблась второй цикл подряд. И тогда на ней можно ставить большой жирный конфедератский крест – ведь она, по сути, исказила точку зрения правого электората.

Секты

Впрочем, крест можно ставить будет не только на ней, но и на англосаксонской журналистике, виноватой в появлении этих стесняшек. Ведущие англоязычные СМИ, абсолютно не скрываясь, агитируют за Байдена.

«Страна, которая избрала Дональда Трампа в 2016 году, была несчастной и разделенной. Страна, которую он сейчас просит его переизбрать, еще более несчастная и разделенная. После четырех лет его правления американская политическая жизнь стала еще более агрессивной, а межпартийные разногласия – менее контролируемыми», – пишет респектабельный британский Economist. New York Times и американские либеральные издания поддерживают демократа с не меньшим накалом. И все они ждут итогов выборов – ведь только победа Байдена докажет, что либеральные СМИ являются четвертой властью, способны формировать повестку и сознание американского общества.

Если же победит Трамп, то вся американская медиамашина вдруг окажется сборищем сектантских писак, кропающих статьи для таких же сектантских демократов с Восточного и Западного побережий. Писак, оторвавшихся от глубинной Америки.

Ждут и боятся, собственно, представители Демократической партии США – причем ждут не только исхода выборов, но и их последствий.

Если победит Трамп, то получится, что Демократическая партия продула второй подряд избирательный цикл просто потому, что ее идейный мейнстрим ушел далеко влево, в сторону радикально-либеральных идей. Идей, чьи носители неприемлемы для «глубинной Америки». Поэтому второй цикл партия вынуждена выставлять против Трампа не молодого энергичного центристского политика (которого в рядах резко полевевшей партии нет), а политического пенсионера. Соответственно, очередное поражение поставит партию перед необходимостью либо серьезно реформироваться, либо (поскольку все центристские пенсионеры через четыре года уйдут на покой, возможно даже на вечный) делать ставку на радикального левака и вообще лишиться шансов занять Белый дом.

Погромы заказывали?

Если же Байден выиграет, то задача меняется, но не становится легче. И дело не только в том, что эту победу нужно еще отстоять перед Трампом и его агрессивными сторонниками. Под оберткой центристского Байдена в администрацию войдут те же самые леваки, которые постараются начать трансформацию Америки в соответствии со своими воззрениями. И на их пути будет стоять важнейшее внутриполитическое достижение периода Трампа – Верховный суд США.

Шесть из девяти судей являются консерваторами, причем три из них – трамписты. Демократы уже обещали реформировать суд (увеличить его численность и тем самым, пользуясь привилегиями действующего президента, ввести в него судей-демократов, разбавив республиканское большинство), однако эти и другие левацкие шаги демократической администрации встретят серьезное сопротивление Белой Америки.

Америки, которая может выставить на следующий избирательный цикл куда более радикального и агрессивного республиканского политика, чем Дональд Трамп.

Собственно, это сопротивление может начаться уже сразу после выборов, поэтому их итогов ждут американские бизнесмены. Ждут юридические фирмы, которые готовятся к оспариванию Трампом результатов в ключевых штатах (например, в Пенсильвании). Ждут владельцы помещений и магазинов – они опечатывают и заколачивают свою собственность, поскольку ожидают массовых акций протеста и ставших уже традиционными для Америки погромов с выносом неграми из магазинов всего, что не приколочено к полу.

Ждут и владельцы оружейных лавок – но эти как раз не печалятся, а подсчитывают будущие барыши. Если победит Трамп, то начнутся массовые беспорядки левых, и тогда оружие понадобится как бунтовщикам, так и тем, кто хочет от них защититься. Если же победит Байден, то консерваторы сразу же начнут запасаться стволами. Отчасти для сдерживания черных погромщиков (чей кандидат станет заправлять в Белом доме), а отчасти потому, что демократы попробуют отменить Вторую поправку и лишить американцев возможности покупать стволы.

Наконец, ждет весь мир. Просто потому, что это дико интересно.