 

Летучие мыши способны «предсказывать будущее»

03.11.2020, 12:47, Разное

Ученые полагают, что летучие мыши умеют «предсказывать будущее». Благодаря этой способности рукокрылые могут просчитать все варианты маршрута, чтобы составить наиболее оптимальную траекторию полета при помощи эхо-сигналов.
В данном случае летучих мышей уместно сравнивать с шахматистами, аналогичным образом просчитывающими все варианты развития партии. При этом способность «предсказывать будущее» позволяет хищникам более эффективно охотиться за добычей, даже при условии, что та считает, будто находится в безопасности.

Способность «предсказывать будущее» связана с принципом работы слухового аппарата летучих мышей, который своими функциями напоминает поисковые устройства. Поэтому дальнейшее изучение рукокрылых может оказать влияние в сфере создания механизмов для улучшения слуха у людей или отслеживания объектов в пространстве.



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