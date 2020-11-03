Скандалы: «Подвиги» на фуршетах

03.11.2020, 12:45, Разное

Марк Рудинштейн рассказал, как подозреваемые в мошенничестве с имуществом Баталова Михаил Цивин и Наталия Дрожжина выдавали себя за представительниц бомонда

История Михаила Цивина и его супруги, актрисы Наталии Дрожжиной, которых подозревают в присвоении имущества семьи Алексея Баталова, обрастает новыми подробностями. Как Цивину и Дрожжиной удавалось втираться в доверие к звездам, рассказал продюсер Марк Рудинштейн.

— Марк Григорьевич, давайте поговорим о Михаиле Цивине и Наталии Дрожжиной. Вы ведь с ними вроде хорошо знакомы?

— Для меня эта тема — как ножом по сердцу. Когда речь заходит об этих людях, не могу подобрать слов без эмоций.

— Семейную чету часто видели на похоронах известных актеров, там им было проще втереться в доверие к семье, которая потеряла близкого человека. А вот на «Кинотавре» они присутствовали, может, там тоже окучивали пожилых звезд?

— Естественно, они пытались проникнуть не только на похороны, но и на кинофестивали. Помню как-то Цивин позвонил моей помощнице с претензией, мол, почему мне до сих пор не прислали билет на «Кинотавр». Она удивилась: «А кто вы такой?». Тот ответил: «О, вы меня еще узнаете, я вам еще покажу». Я стал выяснять, кто он. Не поверите, но толком о нем ничего не узнать не удалось. Оказалось, по сути, эту семью никто не знал. Но, тем не менее, все двери для них почему-то были открыты. Говорят, Цивин был вторым помощникам одного депутата.

— Что за депутат?

— Я не помню имени. Цивин всегда прикрывался своим знакомством с депутатом. Тот факт, что Дрожжину и Цивина сейчас начинают вытаскивать, может говорить о том, что кто-то из Думы за них заступается, помогает. Потому что отпустить их даже под подписку о невыезде после того, что выяснилось, мне кажется странным.

Сколько людей сидит на ток-шоу, которые их защищают! Уму непостижимо. Недавно на программе одна дама билась за них: «А вы нам докажите, что они виноваты». Что там доказывать?

— Говорят, у них 17 квартир в Москве. Выходит, не только Баталовых они могли надуть?

— Я видел документы на их недвижимость. Если следователи начнут копать, то среди тех, кого они обманывали, могут оказаться довольно приличные люди, хорошие артисты. Эта пара втиралась в доверие ко многим. К той же Наталье Фатеевой, к другим одиноким актерам. Кому только возможно они предлагали помощь, начинали приносить продукты, ухаживать за ними. Потом предлагали оформить сделку с недвижимостью. Они не воровали квартиры, а просто переписывали на себя жилье в обмен на свою помощь.

Что касается семьи Баталовых, у меня в голове не укладывается, как они могли наехать на больную девочку и ее одинокую мать? Но с Баталовыми у них не получилось. Слава богу, Никита Михалков вмешался, посодействовал разобраться с делом.

— При чем тут Михалков?

— Как я понял, они были знакомы. Цивин и Дрожжина на мероприятиях, которые организовывал Михалков, всегда сидели в первом ряду.

— Да ладно…

— Да не ладно. На любой церемонии награждения, которые проводил Никита Сергеевич, эта пара сидела в первом ряду. Вы не найдете ни одного мероприятия, где бы их не было.

— Это хорошо, что вмешался Михалков?

— Это гарантия того, что дело на тормозах не спустят. Ведь и Бастрыкин потребовал защитить семью Баталовых. Значит, и Путин в курсе.

— Цивин и Дрожжина внешне не производили впечатление сильно обеспеченных людей. Возможно, поэтому и заподозрить их ни в чем не могли?

— Если люди крутятся среди бомонда, их волей-неволей записывают в богатые. Тем более, они присутствовали на приемах у Михалкова. То, что они не бедствовали, знали многие.

— Почему раньше их ни в чем не заподозрили?

— Все замечали странности. Их видели на всех звездных похоронах, банкетах, многие этому удивлялись. Я, например, повторю: все время интересовался: «Кто эти люди?» В актерской среде их имена знали единицы, но что-то рассказать про них по существу не мог никто. В этом их сила, их «проходимость». Поэтому они и проникали на похороны, могли понести портрет умершего Баталова, устраивались в первых рядах на похоронах известных актёров. Это их манера пролезть в щель всех удивляла, но, так как толком о них ничего не знали, то прояснить ситуацию по ним никто не мог.

— Вас с Цивиным связывают какие-то истории?

— У меня с Цивином связано прилично эпизодов. Однажды проходил московский кинофестиваль. Организовали банкет в гостинице «Москва». Гости поднимались на банкет. Я шел с соратником Ельцина, Геннадием Бурбулисом. Поднимаемся мы по лестнице, заходим в зал, а у банкетного стола уже стоит Цивин, кушает и приглашает всех: «Проходите, садитесь».

Бурбулис меня спрашивает: «Кто это такой?». Я пожал плечами: «Понятия не имею, видимо, ответственный за банкет». Бурбулис был принципиальный в этом плане, позвал охрану, велел узнать, кто это. И уже тогда выяснилось, что это никто. Цивина прогнали с банкета.

Помню еще один случай. У нас была традиция перед тем, как поехать на «Кинотавр», мы устраивали круиз по Москве-реке. На банкет заранее выдавали пригласительные. Просто так туда не попасть. Так вот, я поднимаюсь на корабль и вижу Цивина. Я вызвал охрану, попросил разобраться. Цивин тогда предъявил фальшивую проходку с прошлого года.

Так как Дрожжина с Цивиным постоянно кочевали из одного мероприятие на другое, все считали, что они представители бомонда и проходки у них спрашивать перестали. Таких людей называют «фуршетоманы», они любым способом проникали на застолье. Ведь на таких банкетах просто завязать знакомства с известными людьми, постоять с кем-то рядом, сфотографироваться.

— В последнее время вы часто пересекались с ними на телевизионных ток-шоу, неужели не могли выяснить, кто они такие?

— Именно пересекался, не больше. Многие пожимали плечами или отвечали: «Цивин — помощник депутата».

Но зато они меня узнавали, и сами лезли в разговор. Могли просто подойти и поговорить. Я с ним дважды столкнулся, когда в студии обсуждали скандал с внебрачным сыном Спартака Мишулина. Они занимали сторону дочери Мишулина, я – внебрачного сына. Тогда у меня закралось ощущение, что они хотят зацепиться за эту семью.

— Думаете, они ходили на программы, чтобы сблизиться с актерами?

— Скорее всего. Дрожжина ведь еще пролезла в Гильдию киноактеров, она там занимала какую-то должность. Отсюда и все ее знакомства с актерами, она владела информацией, у кого какая ситуация с квартирами, с деньгами. После всего случившегося я разговаривал с гендиректором гильдии Валерией Гущиной. Спрашивал, как она могла пригреть такое у себя на груди, почему ничего не заметила? Та ответила: «Что ты, Марк, они и меня хотели убрать из гильдии».

— Кто играл первую скрипку в тандеме Цивин-Дрожжина?

— Безусловно, Цивин. Этот человек на многое способен.

Ирина Боброва