 

Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт

03.11.2020, 12:43, Разное

Беспорядки в Белоруссии не утихают уже почти три месяца. Протестующие требуют провести повторные выборы президента, освободить политзаключенных и наказать всех людей, причастных к насилию на митингах.

Лидер Александр Лукашенко в свою очередь называет участников беспорядков “террористами” и угрожает им расправой. По его словам, в разжигании обстановки заинтересованы западные страны.

Политолог Андрей Егоров отметил, что происходящее в республике напоминает введение элементов чрезвычайного положения. Лукашенко частично закрывает границы и проводит перестановки в силовом блоке.

Если обстановка в стране продолжит накаляться, то власти пойдут на крайние меры, заявил эксперт. В частности, президент может объявить в белорусской столице комендантский час.

Нынешнее правительство только углубляет политический кризис, что неизбежно ведет к кризису экономическому. Следующим шагом станет дефолт Белоруссии, рассказал Егоров.

Политолог уверен: режим Александра Лукашенко неизбежно рухнет. Однако точное время падения назвать пока невозможно. Президент может покинуть пост либо до Нового года, либо после.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / «Давайте перевернем эту страницу». — «С удовольствием!»

07.09 / Ученые назвали способы предотвращения хронической болезни почек

24.06 / Мнение: В окружении ненависти

10.08 / Звезда «Квартета И» Леонид Барац объявил, что вскоре станет папой

28.09 / Мнение: О новом преступлении Путина против России

06.10 / Более 80% госпитализированных пациентов с COVID-19 имеют неврологические симптомы

22.09 / Путин предложил бесплатно предоставить ООН российскую вакцину от коронавируса

02.09 / В России раскрыли тактику западных политтехнологов Тихановской

14.09 / Владелец TikTok отказал Microsoft в продаже соцсети

15.07 / Лукашенко предсказали большие проблемы из-за снятия Бабарико с президентских выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска