Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт

03.11.2020, 12:43, Разное

Беспорядки в Белоруссии не утихают уже почти три месяца. Протестующие требуют провести повторные выборы президента, освободить политзаключенных и наказать всех людей, причастных к насилию на митингах.

Лидер Александр Лукашенко в свою очередь называет участников беспорядков “террористами” и угрожает им расправой. По его словам, в разжигании обстановки заинтересованы западные страны.

Политолог Андрей Егоров отметил, что происходящее в республике напоминает введение элементов чрезвычайного положения. Лукашенко частично закрывает границы и проводит перестановки в силовом блоке.

Если обстановка в стране продолжит накаляться, то власти пойдут на крайние меры, заявил эксперт. В частности, президент может объявить в белорусской столице комендантский час.

Нынешнее правительство только углубляет политический кризис, что неизбежно ведет к кризису экономическому. Следующим шагом станет дефолт Белоруссии, рассказал Егоров.

Политолог уверен: режим Александра Лукашенко неизбежно рухнет. Однако точное время падения назвать пока невозможно. Президент может покинуть пост либо до Нового года, либо после.