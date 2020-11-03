Теракт в Вене – Личное мнение

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03.11.2020, 12:30, Разное

В Австрии опять убивают евреев. На этот раз — не истинные арийцы, а джихадисты.

Вчера поздно вечером в Вене началась стрельба в семи разных локациях.

Стреляли возле синагоги, еврейского центра, кафе.

Пока непонятно, сколько жертв. Говорят, о 15 раненых, трёх убитых. Не все террористы задержаны.

Руководитель МВД Австрии просит всех сидеть дома. Как минимум одного террориста ещё не поймали.

Ответственность за теракт взяли на себяя джихадисты. Канцлер ФРГ Меркель заявила, что «Исламистский терроризм — наш общий враг». Напомню тут, что именно Ангела Меркель была тем самым лидером стран Евросоюза, которая изо всех сил звала беженцев с Ближнего Востока в Европу.

Может ли Европа что-то противопоставить террористам? Быть безопасной доброй старушкой, исповедующей свои политкорректные ценности?

Что думаете?

Источник: Лена Миро



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