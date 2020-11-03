 

Сбивший пешехода и уехавший с места ДТП водитель попал на видео

03.11.2020, 12:23, Разное

На улице Карпинского в Калининском районе Санкт-Петербурга случайные прохожие нашли мертвого мужчину, лежащего в луже собственной крови, передает Пятый канал. На теле погибшего были обнаружены травмы, характерные для жертв ДТП. Эту версию подтвердили записи с камер наружного наблюдения, установленных поблизости. На записи видно, как проезжающий на красный свет автомобиль сбивает идущего по пешеходному переходу мужчину, после чего даже не притормаживая скрывается с места аварии.



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