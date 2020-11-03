 

В убийстве “колбасного короля” подозревают его бывшую жену

03.11.2020, 12:23, Разное

По информации СМИ, бизнесмена Владимира Маругова застрелили из арбалета. Два киллера пробрались на территорию его дома. Журналистам удалось выяснить, что одним из убивших предпринимателя был Александр Мавриди.

Заказчиком может быть экс-супруга бизнесмена и близкая подруга задержанного, поэтесса Татьяна Маругова, пишет телеграм-канал Baza. Следователям предстоит разобраться, были ли у нее мотивы.

Тем временем Маругова призывает пользователей Сети не писать ей гадости. Она хочет, чтобы неравнодушные молились об упокоении ее бывшего мужа. “То, что произошло – чудовищно”, – написала она в “Инстаграм”.

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Публикация от Татьяна Маругова (@tatiana_marugova) 2 Ноя 2020 в 12:36 PST

Напомним, Татьяна и Владимир были в браке 20 лет. Но однажды поэтесса неожиданно подала на развод. Якобы бизнесмен изменял ей.

Экс-супруги долго судились, решали вопрос о разделе имущества. В эфире ток-шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” Маругова рассказывала об агрессивном поведении Владимира.

В прошлом году не стало общего сына бывших супругов. Он погиб в ДТП. Трагедия подкосила поэтессу, поэтому она начала ходить в церковь.



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