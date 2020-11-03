Из-за пандемии в Британии растёт число «новых голодающих»

03.11.2020, 12:10, Новости дня

В Соединённом Королевстве становится всё больше людей, обращающихся за помощью в продовольственные банки. Самое примечательное, что зачастую это представители среднего класса, которые в результате эпидемии коронавируса потеряли работу и лишились возможности прокормить свои семьи, пишет The Guardian.



Reuters

Благотворительные организации обнаружили появление в Великобритании «новых голодающих». Речь идёт о растущей группе людей, которые ранее имели хорошую работу и приличный доход, но во время пандемии стали впервые вынуждены использовать продовольственные банки и обратиться за социальными пособиями, пишет The Guardian.

Сеть Feeding Britain заявила, что её члены оказывают продовольственную поддержку новому притоку семей со средним доходом. Как правило, это люди, которые выплачивают ипотеку или кредит за машину. Часто они являются самозанятыми или владельцами бизнеса. Потеря рабочих мест, вызванная COVID-19, и пробелы в системе социального обеспечения ввергли их в пучину кризиса.

«В продовольственных банках нам встречаются семьи, которые до пандемии могли оплачивать свои счета и без затруднений купить еду. Впервые за много лет ситуация изменилась», — заявил изданию национальный директор благотворительной организации Эндрю Форси.

Проведённое до распространения COVID-19 исследование показало: подавляющее большинство людей, которые обращались в продовольственные банки, были малообеспеченными или нищими. Но недавнее демографическое расширение запросов в эти организации свидетельствует, что пандемия привела к дальнейшему росту стоимости жизни в Великобритании, отмечает The Guardian.

Представители продовольственного банка Black Country в городке Дадли подтвердили изданию, что новая группа людей, пришедших к ним за помощью во время пандемии, ранее никогда не прибегала к подобным услугам. «Они привыкли к определённому образу жизни — бóльшим расходам, кредитным картам, автокредитам и тому подобному, и всегда работали», — обратили внимание в организации.

По словам представителя Black Country, он разговаривал со многими людьми, которым было стыдно пользоваться продовольственным банком. «Это крайняя мера», «я не знал, что ещё делать», «я не ел последние несколько дней», «мои дети голодают, и я не знаю, что делать» стали для нас привычными фразами, которые мы слышим каждый день», — заявил собеседник издания.

Феномен «новых голодающих» выявился на фоне сообщения Feeding Britain об «ошеломляющем» увеличении объёма продовольственной помощи, которую она раздала в период с марта по сентябрь. При этом в сети ожидают, что существующая тенденция сохранится с началом нового общенационального карантина.

По данным Feeding Britain, многие пользователи продовольственных банков были уязвимы ещё до COVID-19 из-за низкого дохода, проблем со здоровьем и инвалидности. Они пострадали из-за резкого роста стоимости продуктов питания и энергии, усиления социальной изоляции и проблем с системой льгот. Пандемия также нанесла серьёзный удар по мигрантам, которые не имеют права на получение пособий.

Но поразительное появление «новых голодающих» в последние месяцы также указывает на наличие недостатков системы социальной защиты для самозанятых, которые не могут рассчитывать на государственную поддержку. А также для тех, кто обнаружил, что социальных выплат на уровне прожиточного минимума недостаточно, чтобы покрыть их расходы.

Координатор благотворительной организации Independent Food Aid Network Сабин Гудвин считает, что британским властям необходимо решить проблемы с социальным обеспечением граждан. «Выживание ни одного человека не должно зависеть от экстренной выдачи пакетов продовольствия», — подчеркнула она в интервью изданию.

В свою очередь, Feeding Britain призвала правительство Бориса Джонсона повысить социальные выплаты для населения. По мнению представителей, депутатам необходимо обсудить этот вопрос и вынести его на голосование в ближайшие несколько недель, заключает The Guardian.