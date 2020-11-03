В период пандемии итальянские школьники учатся на морском пляже

03.11.2020, 12:10, Новости дня

Итальянские власти выделили на пляже Васто-Марина полосу в 16 км вдоль побережья, чтобы можно было проводить уроки под открытым небом. Здесь легко соблюдать необходимую социальную дистанцию, а учителя и школьники рады возможности заниматься на курорте. В благотворительном проекте также участвуют городские власти, которые выделили автобус для перевозки учеников, и местная мебельная фабрика, которая обеспечила всех столами и стульями, передаёт NTD.

Золотой песок, морские волны и свежий ветер — итальянский пляж Васто-Марина считают райским уголком для отдыхающих. Но сейчас он превратился в школу под открытым небом. В распоряжение детей и преподавателей отдали полосу в 16 километров вдоль побережья.

ПЬЕРДЖОРДЖО МОЛИНО, президент компании Vivere Vasto Marina: «Мысли на песке» — название этого проекта говорит само за себя! Мы принимаем этих школьников и студентов на нашем пляже, прежде всего, для того, чтобы позаботиться о них.

Учитель Массимильяно Сантелла непринуждённо ходит босиком по песку, объясняя урок третьеклассникам. На свежем воздухе легче найти общий язык.

МАССИМИЛЬЯНО САНТЕЛЛА, учитель: Я всегда за то, чтобы по возможности заниматься на свежем воздухе, и с удовольствием выхожу с детьми. Конечно, здесь есть отвлекающие факторы, но и потенциал огромный. К тому же достаточно пригрозить детям возвращением в класс — и тут же порядок восстанавливается.

Неподалёку занимаются пятиклассники. Они успевают вырыть ногами яму в песке и усвоить урок.

ШКОЛЬНИЦА: Шум моря очень успокаивает. Эта обстановка помогает нам лучше понять тему урока.

ШКОЛЬНИК: Учиться на пляже — совсем другое дело! Я любуюсь на природу, смотрю на песок, который попадает в кроссовки, и это замечательно. Даже воздух здесь другой, он такой свежий.

Учителя рады новой возможности. На уроки приглашают специалистов в разных сферах, которые проводят семинары. При этом можно легко соблюдать необходимую социальную дистанцию.

А в этом ресторане сейчас проходит урок химии. Преподаватель рассказывает о пластике и бережном отношении к природе.

МИКЕЛЕ Д’АСКЕНЦО, учитель: Мы преподаём способами, которые никогда раньше не использовали. Но не следует рассматривать это как временное и импровизированное решение. Стоит посмотреть на это как на возможность построить новую модель образования!

В благотворительном проекте также участвуют городские власти. Они выделили автобус, который возит школьников на занятия и обратно. А местная мебельная фабрика обеспечила детей столами и стульями.

Дата выхода в эфир 31 октября 2020 года.