В Германии заявили о неспособности либералов бороться с исламизмом

03.11.2020, 12:08, Новости дня

«Боюсь, такие теракты могут случиться и в других европейских странах. Но Запад ничего делать не будет, потому что он не может изменить сам себя», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя серию терактов, произошедших накануне в столице Австрии.

«Этот теракт показывает, что в европейских обществах идет не просто конфликт, а война. Война исламистов с западными либеральными ценностями перешла на новый уровень. В Европе все возмущены и осуждают произошедшее. При этом либеральная система Европы не способна бороться и справиться с такими проявлениями терроризма и преступности», – убежден немецкий политолог Александр Рар.

«Будет много вопросов к австрийской полиции и разведкам, почему они не проследили. Как потом обычно выясняется, террористы были известны властям. За их деятельностью следили, они все были в черных списках местных разведок. Но выдворить их из Европы нельзя, потому что в их родных странах идут гражданские войны или продолжаются застарелые конфликты», – поясняет собеседник.

Кроме того, по его словам, есть террористы, которые родились в Европе. «В некоторых местах у них уже образовалась своя среда. На Западе пишут, что, например, в Бельгии и во Франции власти потеряли контроль над целыми районами в своих же мегаполисах. Это большая проблема. Как с ней бороться – никто не знает», – считает политолог.

Также Рар отметил мягкость европейских законов, которая служит причиной распространения терроризма. «В либеральных обществах законы не могут быть настолько жесткими, чтобы превентивно действовать против таких убийц. Законодательная база запрещает искоренять исламский терроризм в европейских странах. А боевики, в свою очередь, понимают, что здесь есть среда, в которой они могут планировать преступления. Это и подталкивает их к террористическим актам», – полагает эксперт.

«Боюсь, такие теракты могут случиться и в других европейских странах. Но Запад ничего делать не будет, потому что он не может изменить сам себя», – заключил Рар.

Напомним, во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате стрельбы в Вене погибли три человека, также ликвидирован один из нападавших, который симпатизировал запрещенной группировке «Исламское государство*». Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что число жертв стрельбы увеличилось до четырех.

Позже стало известно, что один из устроивших стрельбу в Вене террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем, сообщил главный редактор австрийской газеты Falter Флориан Кленк.

Кроме того, один из террористов, стрелявших по людям в центре Вены, использовал югославский автомат Zastava M70, сообщили немецкие СМИ.



