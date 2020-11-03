 

ФСБ задержала в Москве участников легализовавшей более 10 тыс. мигрантов группировки

03.11.2020, 12:08, Новости дня

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали восьмерых участников преступной группы в Москве, легализовавших более 10 тыс. мигрантов, ликвидированы две лаборатории по производству поддельных документов, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«В рамках возбужденного следственным отделом СУ по ВАО ГУ МВД РФ по городу Москве уголовного дела установлены и задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий, в которых изготавливались поддельные документы. Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 года удалось «легализовать» более десяти тысяч незаконных мигрантов», – передает ТАСС сообщение УФСБ.

Напомним, в августе ФСБ пресекла незаконный канал миграции в Свердловской области.



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