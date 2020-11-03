Мнение: Теракт в Вене

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03.11.2020, 11:55, Разное

Несколько боевиков ИГИЛ (предположительно) совершили нападение в центре Вены в нескольких местах, убив по предварительным данным как минимум 7 человек и 15 ранив.
Позднее завязался бой с прибывшей полицией (у полицейских есть как минимум 1 раненый), в результате чего в центре столицы Австрии шла оживленная перестрелка. 1 боевик был убит, остальных ищут.
Полиция сейчас прочесывает город. Жителям рекомендовано не выходить из домов.

Еще видео.
https://twitter.com/RobertDeNiroUS/status/1323403816058920962
https://twitter.com/zhacomtr/status/1323426824265805827
https://twitter.com/Kantoglu/status/1323387179188527107
https://twitter.com/TomKurz1/status/1323359292335022080
https://twitter.com/abbaszahid24/status/1323413674350923776


Охрана синагоги.

Источник: Colonel Cassad



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