 

Ученые назвали необходимое для сохранения здоровья количество шагов в день

03.11.2020, 11:53, Разное

Ученые назвали количество шагов в день, которые нужно проходить для укрепления и сохранения здоровья. По их словам, пешие прогулки представляют собой отличный способ всегда оставаться активным.
В исследовании специалистов приняли участие 16 тысяч женщин преклонного возраста. Всем им на время научной работы предоставили фитнес-трекеры. Эти устройства фиксировали число пройденных шагов.

В результате исследователи выяснили, что сохранения здоровья в день нужно пройти 7,5 тысячи шагов в день. При этом данный показатель не является максимальным. Если есть возможность ходить больше, то нужно это делать.

Ходьба является разной по уровню нагрузки. Нужно понимать, что неспешная прогулка отличается от быстрого передвижения или же подъема по лестнице.



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