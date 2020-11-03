Ольга Бузова поблагодарила поклонников за поддержку на шоу «Ледниковый период»

03.11.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Ольга Бузова обратилась к поклонникам, которых поблагодарила за поддержку на шоу «Ледниковый период». Артистка вместе со своим партнером Дмитрием Соловьевым вновь возглавили рейтинг зрительского голосования на проекте.

Ольга Бузова отметила, что она по субботам смотрит выпуски «Ледникового периода» вместе со всей страной. Поддержка поклонников придает ей сил и вдохновения, поэтому ей даже трудно подобрать слова, чтобы выразить уважение и благодарность к зрителям. Ведущей «ДОМа-2» хочется, чтобы ее фанаты могли ей гордиться, и она готова сделать для этого все возможное. По словам певицы, бесценным является то, что поклонники плачут вместе с ней и фигуристом Дмитрием Соловьевым, а также радуются их маленьким достижениям.

В комментариях пользователи написали, что Ольга Бузова является очень трудолюбивым и упорным человеком. Артистке пожелали удачи и победы в проекте «Ледниковый период». Несмотря на некоторые ошибки во время исполнения программ, Бузову и Соловьева считают фаворитами шоу и явными лидерами зрительского голосования, информирует Телепрограмма.