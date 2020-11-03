 

Эксперт рассказал о самых уязвимых для слежки смартфонах

03.11.2020, 11:53, Разное

Смартфоны под управлением системы Android признали наиболее уязвимыми для слежки. На втором месте оказались устройства компании Apple, считающиеся одними из самых безопасных, но при этом допускающие утечки информации из «облачного» хранилища.
По словам замдиректора Института информационных технологий университета «Синергия» Антона Аверина, уязвимость смартфонов под управлением ОС Android обусловлена их высокой популярностью. Так, практически 70% гаджетов оснащены данной системой, поэтому хакеры разрабатывают методы их взлома.

Чаще всего для слежки за пользователем используются приложения, загружаемые в память устройства, или утилиты-шпионы. Смартфоны компании Apple считаются безопасными, но даже их использование не гарантирует утечки данных. Несколько лет назад в руках хакеров оказались приватные данные многих звезд Голливуда.



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