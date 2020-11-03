Додон оценил Санду в качестве президента Молдавии

03.11.2020, 11:48, Новости дня

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что его основной оппонент на выборах, Майя Санду, в качестве президента – это «нестабильность и хаос».

«В этом году сельхозпроизводители сражаются с засухой. Санду в прошлом году не смогла выделить для них средств, мы в этом году выделили им поддержку. Майя Санду президент – это нестабильность и хаос», – передает РИА «Новости» слова Додона.

Он добавил, что хочет провести дебаты с Санду на нейтральной платформе.

«Прошу граждан проанализировать все риски. Я готов обсудить все эти темы в дебатах с Майей Санду. Прошу сотрудников моего штаба связаться с ее сотрудниками и оговорить встречу на нейтральной платформе, нам есть о чем поговорить», – сказал Додон.

Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины голосовавших избирателей.

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Кроме того, Додон заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что Соединенные Штаты готовят для Молдавии «революционный» сценарий. В МИД России заявляли о прямом вмешательстве Германии в дела Молдавии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина РФ Ренато Усатого.