Застреленный в Вене террорист оказался 20-летним этническим албанцем

03.11.2020, 11:48, Новости дня

Один из устроивших стрельбу в Вене террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем, сообщил главный редактор австрийской газеты Falter Флориан Кленк.

«Я узнал некоторые подробности о террористе. Его зовут Куртин С., 2000 года рождения, ему 20 лет, родился и вырос в Вене, имеет албанские корни. Его родители родом из Северной Македонии, и они не были замечены в причастности к исламизму», – написал он в Twitter.

По словам журналиста, нападавший был известен внутренний разведке, потому что был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать в Сирию.

Напомним, во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате стрельбы в Вене погибли три человека, также ликвидирован один из нападавших, который симпатизировал запрещенной группировке «Исламское государство». Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что число жертв стрельбы увеличилось до четырех.