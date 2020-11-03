 

“Как в фильмах Тарантино”. Остапчук посвятил песню жене и снял с ней клип

03.11.2020, 11:45, Новости дня

Украинский шоумен Владимир Остапчук опубликовал в Instagram отрывок ролика на песню “Как в фильмах Тарантино”, посвященную его жене, нотариусу Кристине Горняк. 

“Как в фильмах Тарантино! Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу. И не планировал ее афишировать. Но [Кристина] выставила в сториз кусочек, и ее просто забросали расспросами. Так что ловите песню с видео”, – написал он..

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Как в фильмах Тарантино! * Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу. И не планировал ее афишировать. Но @kristygor выставила в сториз кусочек и ее просто забросали расспросами. * Так что ловите песню с видео * * Music by @mishagaiday Video by @portrait_video Special thanks for support @sasha_krizhevich Inspired by @love__agency В сториз ссылка на полную версию в @youtube, а в шапке профиля ресурсы, где уже можно скачать песню *

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 2 Ноя 2020 в 1:30 PST

Полную версию ролика шоумен  разместил на своем YouTube-канале.

“Люби меня так сильно, как в фильмах Таратино, и не отпускай”, – поется в припеве песни. 

В ролике пара прогуливается по Киеву, целуется и обнимается.

ВИДЕОВидео: VOVA OSTAPCHUK / YouTube

Остапчук и Горняк оформили отношения 15 октября 2020 года. Шоумен сделал предложение возлюбленной 19 августа. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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