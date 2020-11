“Как в фильмах Тарантино”. Остапчук посвятил песню жене и снял с ней клип

03.11.2020, 11:45, Новости дня

Украинский шоумен Владимир Остапчук опубликовал в Instagram отрывок ролика на песню “Как в фильмах Тарантино”, посвященную его жене, нотариусу Кристине Горняк.

“Как в фильмах Тарантино! Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу. И не планировал ее афишировать. Но [Кристина] выставила в сториз кусочек, и ее просто забросали расспросами. Так что ловите песню с видео”, – написал он..

Полную версию ролика шоумен разместил на своем YouTube-канале.

“Люби меня так сильно, как в фильмах Таратино, и не отпускай”, – поется в припеве песни.

В ролике пара прогуливается по Киеву, целуется и обнимается.

Видео: VOVA OSTAPCHUK / YouTube

Остапчук и Горняк оформили отношения 15 октября 2020 года. Шоумен сделал предложение возлюбленной 19 августа.