 

“Такая взрослая маленькая дочь”. Арбенина показала совместное фото с 10-летней дочерью

03.11.2020, 11:45, Новости дня

Российская певица Диана Арбенина 3 ноября разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена с 10-летней дочерью Мартой.

“Моя такая взрослая маленькая дочь. Надежда и опора. Преданный друг и счастье, которое я вижу каждый день уже 10 лет.  Чтобы у наших детей было будущее, нам нужно стать прошлым”, – подписала она фото.

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доброе утро страна! моя такая взрослая маленькая дочь. надежда и опора. преданный друг и счастье которое я вижу каждый день уже 10 лет. в ее глазах новая жизнь которая скоро станет важнее меня. так и должно быть. чтобы у наших детей было будущее нам нужно стать прошлым. принимаю. подчиняюсь. и люблю. #дианаарбенина #arbenina @thenightsnipers #мартаарбенина #нашидети

Публикация от Diana Arbenina/Диана Арбенина (@_diana_arbenina) 2 Ноя 2020 в 10:48 PST

Арбенина родила двойню, сына Артема и дочь Марту, 4 февраля 2010 года. По словам певицы, отец ее детей – американский бизнесмен российского происхождения. Его имя певица не называет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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