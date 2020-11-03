Как управляющие компании заставляют невнимательных жильцов платить больше

03.11.2020, 11:43, Разное

В начале осени жители Подмосковья Сергей и Наталья заметили, что стали платить на 300 рублей больше за общедомовые нужны (ОДН). Пара живет в семнадцатиэтажном пятиподъездном доме. На каждой лестничной клетке по четыре квартиры. Значит, всему дому доначисляется чуть больше 100 тысяч рублей.

Сергей захотел выяснить, почему увеличились расходы. Он попросил сотрудников управляющей компании предоставить данные о расчетах стоимости ОДН, но ответа так и не добился. После этого молодой человек обратился в чиновникам. Члены жилищной комиссии пообещали затребовать с коммунальщиков необходимую информацию.

Но и в этом случае Сергей не добился ничего. Тогда он и другие жильцы дома написали коллективное письмо в прокуратуру. Проведенная проверка доказала, что управляющая компания завышает затраты на ОДН.

Начальник УК поспешил оправдаться. Мол, коммунальщики занялись срочным ремонтом в доме, поэтому потребовались дополнительные средства. Но это оказалось ложью.

В итоге Государственная жилищная инспекция взыскала штраф с управляющей компании в размере 50 тысяч рублей. Также коммунальщиков обязали учитывать сумму переплат при дальнейших ежемесячных расчетах.

Заведующий “Западной коллегии адвокатов Москвы” Александр Инютин отметил, что эта ситуация не единственная. В России такое случается часто, но не все жильцы добиваются справедливости. Участник движения “Народный контроль ЖКХ” Александр Касаткин считает, что граждане должны внимательнее изучать квитанции и отказаться от автоплатежей в банковском приложении.