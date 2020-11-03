Мнение: Разрешена в Российской Федерации

03.11.2020, 11:25, Разное

"…Лифты могут представлять опасность для граждан, поскольку задерживают воздух с частицами коронавируса, сообщил 3 ноября журналистам ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев…"

Ни дня без кошмара. Роспотребнадзор каждый день выдает абсолютно бессистемную, но целенаправленную информацию, целью которой является создание атмосферы безотчетного страха, паники и ужаса.

Это абсолютно аналогичная тактика террора "по площадям". Террористы, убивая безо всякой системы людей на улицах, преследуют ту же самую цель – сеять страх, ужас, панику.

По сути, Роспотребнадзор становится полным аналогом Аль-Кайеды, ИГИЛ и прочих Боко Харам. Совпадение по методам, целям и мотивам. Правда, в отличие от указанных группировок, словосочетание "запрещена в Российской Федерации" перед названием террористической группировки "Роспотребнадзор" не ставится. Что по сути неверно. Раз те – то и эта.