Коронавирус оказался опаснее для мужчин, нежели для женщин

03.11.2020, 11:17, Разное

Ученые из Великобритании выяснили, что коронавирус оказался наиболее опасен для мужчин, нежели для женщин. Статистика показывает, что на них приходится две трети смертей в группе пациентов среднего возраста. Считается, что представители сильного пола чаще пренебрегают мытьем рук и ношением масок.

В США на мужчин приходится 66% смертельных исходов в возрастной группе 35-65 лет. В Европе наблюдается аналогичная тенденция. В частности, там зафиксировано 73% смертей мужчин в возрасте 40-69 лет. В данной группе 62% пациентов, оказавшихся в больницах – представители сильного пола. Три четверти из них переносят COVID-19 очень тяжело.

С возрастом растет вероятность тяжелого протекания болезни, поскольку у человека уже имеются хронические заболевания: гипертония, сахарный диабет, проблемы с сердцем. На эту тенденцию могут влиять и биологические факторы. Например, женщины обладают более сильной иммунной системой, поскольку у них две Х-хромосомы. К тому же у представительниц слабого пола более быстро активируются Т-клетки, противостоящие коронавирусу. Что касается мужчин, то у них больше белков, вызывающих воспалительные процессы, которые способны привести к повреждению легких и иных органов.

Представители сильного пола чаще игнорируют выполнения необходимых гигиенических процедур. К тому же на первоначальных стадиях болезни они не обращаются за медицинской помощью.