Ученые назвали ведущие к воспалениям в организме продукты

03.11.2020, 11:17, Разное

Ученые из США назвали продукты, употребление которых приводит к воспалительным процессам. Как следствие, развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

Рацион питания, состоящий из огромного количества обработанного мяса и напитков с содержанием сахара, может провоцировать повышенный уровень внутреннего воспаления. На фоне частого употребления вредных продуктов не исключено появление сердечных патологий и инсульта.

Для оценки уровня воспаления исследователи использовали специальный индекс. Кроме того, во внимание принимались ИМТ, физическая активность, употребление дополнительных витаминов и болезни членов семьи в целом. Оказалось, что неправильное питание на 46% увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 28% – инсульта.

Авторы научной работы рекомендуют для сохранения здоровья употреблять большое количество клетчатки и продуктов с высоким уровнем антиоксидантов. Речь идет о шпинате, капусте, тыкве, фасоли, моркови, желтом перце, рукколе. Из напитков можно употреблять чай, кофе, вино.

В особенности исследователи выделили грецкие орехи. После двухлетнего наблюдения за людьми, которые их постоянно ели, специалисты заметили снижение шести из десяти ключевых биомаркеров воспаления, пишет портал «РИА Новости».