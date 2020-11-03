Кавказское чувствилище

03.11.2020, 11:10, Разное

«Пехотинец Путина» атакует прочие рода войск правящего большинства.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Далекий конфликт вокруг французских карикатур на пророка Мухаммеда и терактов, последовавших за ними, неожиданно стал крупным фактором российской политики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал очередное громкое заявление, обвинив президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «становится похож на террориста». По мысли Кадырова, именно неуважение к религии, распространенное в Европе, провоцирует мусульман на убийства. Своим заявлением руководитель региона расширяет дипломатический кризис, обозначенный сейчас между Москвой и Парижем, — на фоне отравления Навального и новых европейских санкций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков постарался купировать это высказывание, публично напомнив Кадырову о том, что внешняя политика РФ определяется Владимиром Путиным и не относится к числу компетенций руководителей российских республик. Глава Чечни не полез в карман за словом и немедленно устроил Пескову отповедь: проклятия Кадырова в адрес Макрона бросает мусульманин, а не политик. А если для того, чтобы высказывать подобные вечные истины, нужно будет покинуть свой пост, то Кадыров готов это сделать в любой момент.

Формальная должность Пескова — заместитель главы президентской администрации. В российской политической иерархии это означает, что любой российский губернатор был бы счастлив отчитываться ему о проделанной работе, получать похвалы и критику. В таком тоне с Песковым еще никто не говорил публично:

ясно, что отношения Чечни и федерального центра в ходе «скандала о карикатурах» выходят на новый уровень.

Пресс-секретарь российского президента, кстати, сказал, что отвечать на демарш Кадырова он не намерен.

Несколькими днями спустя Кадыров устроил грубую трепку Жириновскому, который, по сути, повторил слова Пескова о том, что губернаторы должны заниматься хозяйственными проблемами своих регионов. «Религия и культура — понятия, с тобой не сочетающиеся», —написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, обращаясь к лидеру ЛДПР. Заявление применительно к Жириновскому банальное, но показательное с точки зрения того, что Кадыров на самом деле думает о своих «единомышленниках из команды президента». От Жириновского, сделавшего свою карьеру на этническом популизме во имя «русских и бедных», глава Чечни требует теперь извинений.

Так «пехотинец Путина» атакует прочие рода войск, включая пропаганду и интендантов в глубоком тылу, вместе с которыми он вроде бы должен биться за укрепление Российской Федерации.

Фланговую поддержку Кадырову оказывает борец Хабиб Нурмагомедов, который надеется, что «Всевышний обезобразит лицо этой твари [Макрона] и всех его последователей». Спортсмен добавляет, что президент Франции является исламофобом и поэтому «пытается оскорбить чувства верующих».

Когда российские власти, обидевшись на Pussy Riot в 2012 году, инициировали принятие закона о защите «чувств верующих», они вряд ли советовались со специалистами-религиоведами. Иначе бы они знали, что в многоконфессиональной стране такой закон неизбежно приведет к росту конфликтов, а возможно, даже поставит под сомнение единство «путинского большинства».

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Тем временем чувства растут и множатся, не оскорбить их становится практически невозможно. Оскорбление чувств становится самоочевидной истиной и может караться смертью. Как понятно всем, главное чувствилище страны живет теперь на Кавказе.

На месте Кремля мы бы в этот момент подумали об экстренном укреплении светских ценностей и толерантности.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики