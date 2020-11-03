Эксперты раскрыли секретные функции Telegram для систем Android

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03.11.2020, 10:53, Разное

Эксперты рассказали, как воспользоваться скрытыми функциями в мобильной версии мессенджера Telegram для системы Android. При этом данное секретное меню отсутствует в версиях приложения для Windows и iOS.
Для перехода в меню отладки Telegram достаточно зажать поле с номером версии мессенджера, после чего появится смайл «пожималкин». Если удерживать его, то пользователь увидит Debug Menu с функциями, позволяющими произвести тонкую настройку приложения.

По словам члена экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике Арсения Пояркова, в скрытом меню можно импортировать или сбрасывать контакты, очищать кэш чатов, отключать встроенную камеру, удалить отправленные файлы или просто настроить звонки. Большинство мессенджеров предоставляют идентичный набор функций во всех версиях, а в Telegram имеется своеобразное «секретное меню», но доступ к нему могут получить лишь владельцы Android-устройств.



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