В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

03.11.2020, 10:48, Новости дня

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В 2021 году в четырех районах Нижегородской области появятся модельные библиотеки нового поколения <…> Учреждения прошли дополнительный отбор в связи с увеличением объема финансирования в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Модельные библиотеки будут открыты в Арзамасском, Краснобаковском, Шатковском районах Нижегородской области и Канавинском районе Нижнего Новгорода.

«На переоснащение четырех библиотек Нижегородской области из федерального бюджета поступит 40 млн рублей. Эти средства будут направлены на обновление книжного фонда, закупку мультимедийного и интерактивного оборудования, создание комфортной и доступной среды для читателей», – цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2019 году в регионе было открыто три библиотеки нового поколения – в Дзержинске, Гагине и Выксе. В 2020 году планируется создание пяти библиотек: три из них уже открыты в Володарском районе, Чкаловске и Пильне, до конца года будут созданы еще две – в Выксе и Ветлуге.